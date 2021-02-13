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فن

ما بيصح الا الصحيح.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهوها عبر انستجرام

السبت 13/فبراير/2021 - 05:47 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبى رسالة لجمهوها  من خلال خاصية الاستوير  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت: اد ما تشوه صورة اي شخص، ما بيصح الا الصحيح واكيد رح تبين حقيقتك. ونفسيتك البشعة.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



يذكر أن احدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.
ما بيصح الا الصحيح.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهوها عبر انستجرام
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