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فن

بالضفائر.. شاهد ريهام أيمن في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

السبت 13/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة ريهام ايمن، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ريهام ايمن بإطلالة ناعمة  بالضفائر من سيارتها.

وكانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".
بالضفائر.. شاهد ريهام أيمن في أحدث ظهور لها عبر انستجرام
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