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اقتصاد

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 -2- 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 13 -2 -2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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