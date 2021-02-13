مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

يصادف اليوم، السبت الموافق 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة الخليجية أحلام والتي أكملت عامها الـ 52، ولكن رغم ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.









ولفتت أحلام الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات والفساتين التي جمعت بين الأناقة والرقي، بالإضافة إلى ذلك استطاعت أن تخسر وزنها الزائد وأصبحت تتمتع بقوام مثالي.









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وتحرص أحلام على اقتناء الأزياء والملابس الفاخرة التي تحمل توقيع الماركات ودور الأزياء والمصممين العالميين بالأخص زهير مراد، فهي تظهر في الكثير من المناسبات بفساتين سهرة متنوعة و راقية من أنامل المصمم العالمي زهير مراد.









وتعتبر أحلام من نجمات الوطن العربي التي اشتهرت بمجوهراتها الثمينة والفخمة التي تزيد من جاذبيتها وتبرز جمال وأناقتها، فتحرص على ارتداء القطع الألماسية البراقة والملفتة التي تبلغ تكلفتها آلاف الدولارات.









تعتمد أحلام على صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتطبيق تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها، والتي تكشف عن جمال ملامحها أيضا.









إليكم أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها..



