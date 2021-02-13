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أخبار العالم

500 ألف ريال غرامة استيراد الخيل دون ترخيص في السعودية

السبت 13/فبراير/2021 - 08:35 ص
الخيول
الخيول
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أمينة الدسوقى
عاقبت اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، مخالفي أحكام تسجيل الخيل وممارسة نشاط المرابط من دون ترخيص، بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل لمدة 6 أشهر، وتعليق ترخيصه لمدة مماثلة.

وتضمنت المخالفات المشمولة بالعقوبات، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وإقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وإقامة المزادات دون إذن المركز، وتقديم معلومات مضللة للمركز، ومخالفة شروط وضوابط رياضة الفروسية.

ونصت اللائحة على أن يتولى موظفو المركز ضبط المخالفات، على أن يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا يحدد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

ويختص المركز بتسجيل الخيل الأصيلة والتراخيص للمرابط، وإصدار الموافقات لاستيراد الخيل أو تصديرها، ومنح الإذن بإقامة رياضة الفروسية ومزادات الخيل. ويراقب المركز جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل.

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