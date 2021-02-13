بثروة 5 ملايين دولار.. الكلبة لولو تصبح فاحشة الثراء

بين عشية وضحاها أصبحت الكلبة "لولو" فاحشة الثراء بعد أن ترك لها صاحبها 5 ملايين دولار في وصية مالكها.





الكلبة "لولو" من فصيلة "كولي بوردر" وتبلغ من العمر ثماني سنوات، وستواصل حياتها ككلبة مدللة بفضل كرم "بيل دوريس"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كان السيد "دوريس" بعيدًا عن المنزل باستمرار بسبب العمل، لذلك تم رعاية لولو من قبل صديقته "مارثا بيرتون"، وتوفي الرجل البالغ من العمر 84 عامًا، والذي كان رجل أعمال ناجح وغير متزوج.





وقالت "بيرتون": "سيتم تحويل 5 ملايين دولار إلى صندوق ائتماني يتم تشكيله عند وفاتي لرعاية الكولي الحدودي لولو"، تهدف هذه الثقة إلى توفير جميع احتياجات لولو، ستبقى الكلب في حوزة "مارثا بيرتون".





فيما سيتم تحرير الثروة بمجرد الانتهاء من الأوراق، وقالت "مارثا" البالغة من العمر 88 عامًا، إن لولو تحب أن تلعب دور مراقب خارج المنزل رغم أنها تستطيع الآن تحمل تكاليف الأمن الخاص بها.



