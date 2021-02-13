ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بثروة 5 ملايين دولار.. الكلبة لولو تصبح فاحشة الثراء

السبت 13/فبراير/2021 - 08:46 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بين عشية وضحاها أصبحت الكلبة "لولو" فاحشة الثراء بعد أن ترك لها صاحبها 5 ملايين دولار في وصية مالكها.

الكلبة "لولو" من فصيلة "كولي بوردر" وتبلغ من العمر ثماني سنوات، وستواصل حياتها ككلبة مدللة بفضل كرم "بيل دوريس"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان السيد "دوريس" بعيدًا عن المنزل باستمرار بسبب العمل، لذلك تم رعاية لولو من قبل صديقته "مارثا بيرتون"، وتوفي الرجل البالغ من العمر 84 عامًا، والذي كان رجل أعمال ناجح وغير متزوج.

وقالت "بيرتون": "سيتم تحويل 5 ملايين دولار إلى صندوق ائتماني يتم تشكيله عند وفاتي لرعاية الكولي الحدودي لولو"، تهدف هذه الثقة إلى توفير جميع احتياجات لولو، ستبقى الكلب في حوزة "مارثا بيرتون".

فيما سيتم تحرير الثروة بمجرد الانتهاء من الأوراق، وقالت "مارثا" البالغة من العمر 88 عامًا، إن لولو تحب أن تلعب دور مراقب خارج المنزل رغم أنها تستطيع الآن تحمل تكاليف الأمن الخاص بها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسيقان زرافة صغيرة.. كلبة تحصد آلاف المشاهدات على إنستجرام.. شاهد

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

كلب ينقذ صديقته العمياء بعد سقوطها في حمام سباحة

عكس المفاهيم المعتادة .. كلب يهاجم صديقته و الجيران يكتشفون الجثة بالصدفة

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

ترشيحاتنا

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

حسين الشحات عن مصافحة تريكة: أي لقطة نبحث عنها ونحن فى أكبر لقطة وهى كأس العالم

يا روح ما بعدك روح.. لحظة هروب قطيع أغنام من المدبح | فيديو

ما حكم الذهاب لأشخاص عندهم روحانيات لإبطال السحر؟ الإفتاء ترد.. فيديو

بثروة 5 ملايين دولار.. الكلبة لولو تصبح فاحشة الثراء

دولة عربية تتخذ إجراء عاجلا بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش