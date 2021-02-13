مقتل وإصابة 12 شخصا في انفجار شمال غرب إيران

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، في انفجار غازي بمدينة اردبيل شمال غرب إيران.





ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة "لوفياجرو" الفرنسية، أمس، عن أن إيران تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، وجهود أوروبا في إنقاذ الاتفاق النووي.





وقالت الصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت مؤخرا أن إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم وهو مادة يمكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي.





وأشارت إلى أن هذا التحوّل "يُضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة التي احتفظ بها الأوروبيون لمدة ثلاث سنوات لمنعها من الغرق في ظل إدارة ترامب والتي يود جو بايدن إحياؤها اليوم".





ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتفاق الذي وقعته طهران سنة 2015 مع المجتمع الدولي لتجميد برنامجها النووي، معتبرة أنّ إدارة ترامب تراخت في متابعة الاتفاقية، الأمر الذي أضرّ بالأوروبيين، الطرف القوي في المجتمع الدولي الذي يسعى إلى الحد من طموحات إيران النووية.



