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منوعات

احذر.. اكتشاف 4 أعراض جديدة لفيروس كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تفشى فيروس كورونا في العالم منذ قرابة عام أو أكثر، وحاربته كل الحكومات لأنه وباء سريع الانتشار وفتك بحياة الملايين من المواطنين حول العالم،وحتى الآن لم يتم التوصل لحل نهائي للتخلص من ذلك الكابوس وعودة الحياة لطبيعتها والاستغناء عن الكمامة . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن فيروس كورونا لم يعد فيروسا سهلا بل كلما مر الوقت أصبح الوباء أكثر غموضا وتظهر أعراض جديدة له ففي البداية كانت الأاعراض إرتفاع درجة حرارة الجسم و السعال و لكن مع مرور الوقت ظهرت أعراض آخرى مختلفة . 

وأوضح العلماء أن فيروس كورونا تحور وأصبح له اكثر من شكل و يمكنه خداع المرضى وقد يفتك بهم وينهي حياتهم في فترة قليلة، فيجب على الجميع الاحتراس من الاعراض التي قفزت من ثلاثة أعراض معتادة إلى 16 عرض و لكن الاكثر شيوعا من ال 16 هم 4 أعراض جدد. 

في السطور التالية يمكن تحديد الأعراض الجديدة التي حددتها دراسة جديدة نشرتها الصحيفة : 

- القشعريرة
أثبتت الدراسات التي أجراها الأطباء و العلماء من خلال الحالات المصابة بفيروس كورونا، فإن القشعريرة أصبحت متلازمة مع مرضى كورونا . 

-قرح في اللسان
ظهرت عدد ليست قليلة من ضمن الحالات ظهرت عليها عرض قرح اللسان و وجود بقع حمراء في اللسان . 

-الضعف الجنسي للرجال
أوضح الأطباء أن عدد من الرجال من عمر 35 إلى 50 عاما، أصيبوا بالضعف الجنسي بعد إصابتهم بفيروس كورونا بسبب إرتفاع درجة حرارتهم . 

-التعب والصداع الشديد 
يصب البعض منا بصداع قوي للغاية قد يصل حد البكاء من الألم، إلا ان الأاطباء اكتشفوا حالات مصابة بفيروس عانت من صداع كاد أن يفتك بخلايا دماغهم . 




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