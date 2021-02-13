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أخبار العالم

دولة عربية تتخذ إجراء عاجلا بسبب كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود نوفل
أعلنت سلطنة عمان، اتخاذ إجراء عاجل بشأن شركة "الطيران العماني" -شركة خطوط جوية تديرها الدولة- بسبب فيروس كورونا المستجد حيث تخلت عن التوسع الذي كان مخططًا له.

وذكر موقع "واف عمان"، نقلا محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تسعى حاليًا لتقليص أسطولها، في الوقت الذي أدّت فيه إجراءات الحدّ من وباء كورونا إلى خفض الطلب على الرحلات الجوية.

وأضاف "البرواني"، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مخاطر زيادة عدد الطائرات ستكون عالية جدًا بالنسبة إلى البلد ولشركة الطيران، مضيفا "وبدلًا من ذلك تسعى الشركة إلى أسطول يضمّ 36 طائرة، بما يعني خفض أسطولها الحالي بمقدار 50 طائرة".

وفي الشهر الماضي قررت عمان حل شركة خدمات النقل الجوي التابعة لها، وهي "المجموعة العمانية للطيران"، كما قررت أيضًا تقسيم عمليات تلك الشركة بين شركة النقل الوطنية وشركة إدارة المطارات المحلية.

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