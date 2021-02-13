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أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد الأردنية

السبت 13/فبراير/2021 - 09:23 ص
الأرصاد الاردنية
الأرصاد الاردنية
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محمود نوفل
أفادت جريدة الغد الأردنية نقلا عن موقع طقس العرب بحدوث انخفاض قليل على درجات الحرارة نهار السبت، مع بقائها في أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وذكرت الجريدة الأردنية أن الطقس يكون مستقرًا وغالبًا مشمسا وأدفأ من المعتاد والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة. ليلا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضافت الجريدة: نهار غد، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 6 الى 8 درجات مئوية، ويكون الطقس مستقرًا وغالبًا مشمس وأدفأ من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

وختمت قائلة: ليلا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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