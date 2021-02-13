بعد تصدرها التريند.. 10 صور عرضت نادية الجندي للانتقاد

تصدرت الفنانة القديرة نادية الجندي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهرت مساء أمس، الجمعة، في برنامج "أبلة فاهيتا"، وكشفت عن بعض التصريحات المثيرة للجدل.









ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة نادية الجندي الجدل، ولكنها أثارت من قبل الكثير من الجدل بسبب إطلالاتها التي تظهر بها سواء في المناسبات الرسمية أو جلسات التصوير التي تخضع لها.









اقرأ أيضا:









على الرغم من أن نادية الجندي تخطت حاجز السبعين عاما، إلا أنها لا تزال تحافظ على أناقتها ورشاقتها وجمالها أيضا، تحرص دائما على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء قطع الملابس الشبابية.









كما تعتمد نادية الجندي على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على الإطلالات ذات الألوان المبهجة والجذابة مثل الأحمر والأصفر والفوشيا وغيرها من الألوان الأخرى.









إليكم أبرز إطلالات نادية الجندي المثيرة للجدل...



