تزامنا مع قرب امتحانات التيرم الأول.. جامعة القاهرة: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكلية الإعلام تعلن شكل اختبارات الدراسات العليا.. والهندسة: عيادة طبية جديدة

عميدة إعلام القاهرة: انعقاد امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا في هذا الموعد

هندسة القاهرة: عيادة طبية إضافية بالكلية تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة بالامتحانات









يترقب طلاب جامعة القاهرة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد أيام قليلة، والتي من المقرر إقامتها اعتبارا من السبت المقبل الموافق 20 من فبراير الجاري، وفي هذا التقرير نستعرض كيفية إجراء الامتحانات بالعديد من الكليات بالجامعة، سواء إلكترونيا أو حضوريا، والإجراءات الطبية التي تتبعها هذه الكليات.









وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن امتحانات الدراسات العليا ستعقد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية.





وأوضحت هويدا مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"/ أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس.





وأضافت أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع ولكن في توقيت مختلف، حيث تبدأ الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساء سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات.













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من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه تم عمل عيادة طبية إضافية بمقر الكلية استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأوضح "عبد الفتاح" أن الامتحانات ستعقد حضوريا لجميع المراحل، سواء لطلاب الدراسات العليا أو لطلاب مرحلة البكالوريوس، حيث يتم إجراؤها اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.





وأضاف أن الكلية قامت بوضع الجداول الخاصة بالمرحلتين، مع تقسيم الطلاب على مجموعات، ويكون لكل مجموعة أيام محددة للحضور بمقر الكلية لإجراء الامتحانات.





وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أشار إلى أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب خلال الامتحانات، بشرط أن يقوم الطالب بتقديم جميع الأوراق الرسمية من مستشفى حكومي وليس خاصا، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة الخاصة به.





في السياق ذاته، أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ستبطق جميع الإجراءات الاحترازية بكل صرامة.





وشدد على عدم التهاون في تطبيقها مع وجود فرق طبية متخصصة بجميع كليات الجامعة، للتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه بإصابتها بكورونا وتحويلها للمستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.





وأشار إلى أنه سيكون أكثر من نمط في إقامة الامتحانات، حيث تجمع بين الحضورية والأونلاين، وذلك على حسب استعدادات كل كلية ووفقًا لإمكانياتها المتاحة ومدى تأهيل الطلاب.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، والعمل على حل أي مشكلة تواجه الطلاب خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.





كما تم تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة لمتابعة الامتحانات، ودعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم.

ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الإلكترونية، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها.جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية.وأكد على التشديد الكامل على الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، ووجهت الجامعة بضرورة تطبيقها والالتزام بها، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من التزام الجميع بها، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع تحويل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لمستشفى الطلبة.