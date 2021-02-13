ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تزامنا مع قرب امتحانات التيرم الأول.. جامعة القاهرة: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكلية الإعلام تعلن شكل اختبارات الدراسات العليا.. والهندسة: عيادة طبية جديدة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:00 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد الشاهد
  • عميدة إعلام القاهرة: انعقاد امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا في هذا الموعد
  • هندسة القاهرة: عيادة طبية إضافية بالكلية تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة بالامتحانات  


يترقب طلاب جامعة القاهرة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد أيام قليلة، والتي من المقرر إقامتها اعتبارا من السبت المقبل الموافق 20 من فبراير الجاري، وفي هذا التقرير نستعرض كيفية إجراء الامتحانات بالعديد من الكليات بالجامعة، سواء إلكترونيا أو حضوريا، والإجراءات الطبية التي تتبعها هذه الكليات.


وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن امتحانات الدراسات العليا ستعقد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية.


وأوضحت هويدا مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"/ أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس.


وأضافت أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع ولكن في توقيت مختلف، حيث تبدأ الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساء سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات.


ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الإلكترونية، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها.


اقرأ أيضًا: 


جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية.


من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه تم عمل عيادة طبية إضافية بمقر الكلية استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.


وأوضح "عبد الفتاح" أن الامتحانات ستعقد حضوريا لجميع المراحل، سواء لطلاب الدراسات العليا أو لطلاب مرحلة البكالوريوس، حيث يتم إجراؤها اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.


وأضاف أن الكلية قامت بوضع الجداول الخاصة بالمرحلتين، مع تقسيم الطلاب على مجموعات، ويكون لكل مجموعة أيام محددة للحضور بمقر الكلية لإجراء الامتحانات.


وأكد على التشديد الكامل على الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، ووجهت الجامعة بضرورة تطبيقها والالتزام بها، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من التزام الجميع بها، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع تحويل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لمستشفى الطلبة.


وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أشار إلى أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب خلال الامتحانات، بشرط أن يقوم الطالب بتقديم جميع الأوراق الرسمية من مستشفى حكومي وليس خاصا، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة الخاصة به.


في السياق ذاته، أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ستبطق جميع الإجراءات الاحترازية بكل صرامة.


وشدد على عدم التهاون في تطبيقها مع وجود فرق طبية متخصصة بجميع كليات الجامعة، للتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه بإصابتها بكورونا وتحويلها للمستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.


وأشار إلى أنه سيكون أكثر من نمط في إقامة الامتحانات، حيث تجمع بين الحضورية والأونلاين، وذلك على حسب استعدادات كل كلية ووفقًا لإمكانياتها المتاحة ومدى تأهيل الطلاب.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، والعمل على حل أي مشكلة تواجه الطلاب خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.


كما تم تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة لمتابعة الامتحانات، ودعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إلكترونية وشفوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. إجراءات احترازية مشددة وتقسيم الطلاب على مجموعات.. كيف استعدت جامعة القاهرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عميدة إعلام القاهرة: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول بأي طريقة

لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاقها بالكليات

طرح باقات إنترنت بأسعار مخفضة وتسجيل المقررات والاحتفاظ بها على المنصات.. خدمات عديدة تقدمها جامعة القاهرة لطلابها بعد قرار تأجيل الامتحانات

عميد اقتصاد القاهرة: نتلقى طلبات التقديم للدراسات العليا حضوريا وأونلاين

مع قرب انعقادها .. إعلام القاهرة توضح طرق إجراء الامتحانات .. وآداب تقبل الأعذار المقدمة بشروط كشفت عنها .. والجامعة: مستعدون لإقامتها بكل الطرق والطلاب مؤهلون بشكل كبير

ترشيحاتنا

لأول مرة في العالم.. مولودة تطلق ألبوما بصوتها أثناء وجودها في الرحم

مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

خاص.. الأهلي يكرم نجوم برونزية كأس العالم في حفل كبير

500 ألف ريال غرامة استيراد الخيل دون ترخيص في السعودية

بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.. مواصفات هاتفي Galaxy A52 و A72 من سامسونج

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور