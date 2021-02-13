عبد الفتاح البرهان: اتفاقات «إبراهيم» تهدف إلى نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "مكان" اليوم، السبت، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أرجع توقيع حكومته اتفاقات إبراهيم مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم.





وخلال مخاطبته عبر تقنية «فيديو كونفرانس» أول قمة طلابية تنظمها إسرائيل ويشارك فيها طلاب سودانيون شدد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان قائلا إن بلاده تستشرف عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب.





وينظم طلاب إسرائيليون «قمة إسرائيل»، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم، وتستهدف الطلاب غير المنتسبين للحرم الجامعي الإسرائيلي، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وتهدف لتوسيع آفاق الطلاب في دولة إسرائيل، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.





وشارك في قمة هذا العام، والتي عقدت خلال الفترة (7 - 11) فبراير الحالي، عدد من الشخصيات السياسية بينهم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشيفيلي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورؤساء سابقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعلماء وأستاذة جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي لشركة «موديرنا» صانعة «لقاح كورونا»، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومديرين في وسائط التواصل الاجتماعي.





وللمرة الأولى في تاريخ السودان، يشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم، أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون.





وأوضح البرهان، في كلمته، إن بلاده تستشرف عهدًا جديدًا، يبنيه الشباب والطلاب، باعتبارهم المحرك الفعلي للثورة السودانية. ويعدون المحرك الحقيقي للثورة السودانية التي انتهجت شعار الحرية والسلام والعدالة».





ويعد البرهان من دعاة التطبيع مع إسرائيل، فقد فاجأ السودانيين بعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) 2020، بوساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.





وتوجت جهود البرهان بتوقيع «اتفاقات إبراهيم» في يناير الماضي، لينضم إلى مجموعة دول عربية وإسلامية، وقعت تلك الاتفاقات وطبعت علاقتها مع إسرائيل، منهيًا بذلك قطيعة بين السودان وإسرائيل منذ القمة العربية التي عقدت بالخرطوم 1967 وعرفت بقمة اللاءات الثلاث «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل».