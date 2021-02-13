الصلاة بصوت مرتفع هل تعتبر باطلة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الشخص مجتمع بغيره كأن يكون فى عمل أو فى المواصلات العامة؛ فيسحب له عندئذ القرآءة بصوت منخفض.

بصوت مرتفع أو منخفض تتوقف على الحالة التى عليها القارىء من الانفراد أو الإجتماع.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة

حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن السنة في تشييع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهذا هدي النبي ﷺ والصحاب الكرام، وعليه عمل الأئمة الأربعة. قال ﷺ: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".





وأضافت لجنة الفتوى: "وينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُران وغيرهما في الجنّارَة والكراهة فيها كراهة تحريم.



