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ديني

الصلاة بصوت مرتفع هل تعتبر باطلة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:58 ص
الصلاة بصوت مرتفع
الصلاة بصوت مرتفع هل تعتبر باطلة؟ الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لما بصلي لوحدي بصلي بصوت بين المرتفع والسري.. فهل هذا يبطل الصلاة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الأمر لا يبطل الصلاة أبدا ولا شيء فيه.

حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع
 قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن بصوت مرتفع أو منخفض تتوقف على الحالة التى عليها القارىء من الانفراد أو الإجتماع.

وأوضح « شلبي» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع؟» أنه يستحب قراءة القرآن بصوت يسمع فيه الإنسان نفسه إن كان منفردًا ولا يريد إزعاج أحدًا حوله.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الشخص مجتمع بغيره كأن يكون فى عمل أو فى المواصلات العامة؛ فيسحب له عندئذ القرآءة بصوت منخفض.


حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن السنة في تشييع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهذا هدي النبي ﷺ والصحاب الكرام، وعليه عمل الأئمة الأربعة. قال ﷺ: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".

وأضافت لجنة الفتوى: "وينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُران وغيرهما في الجنّارَة والكراهة فيها كراهة تحريم.

أكدت أن الممنوع هو رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر أثناء تشييع الجنائز أما الذكر سرًا فلا شيء فيه، قال ابن مفلح الحنبلي –رحمه الله –: " ويُسنَّ الذكر والقراءة سرًا، وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة.
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