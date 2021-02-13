ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.
في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.
وكانت الخسارة أمام سيتي هي الثالثة على التوالي لليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.
وربما يدفع يورجن كلوب بالمدافع المنضم حديثا للفريق أوزان كاباك، وهي خطوة من شأنها أن تتيح لجوردان هيندرسون قائد الفريق أن يدعم خط الوسط.
وأعلن كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، غياب فابينيو لاعب الفريق عن المباراة.
في الوقت نفسه، سيطمئن ليستر على جاهزية جيمس جاستن، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خاضها الفريق في منتصف الأسبوع.