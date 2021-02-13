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أخبار العالم

هجوم من دببة على المواطنين في كردستان العراق.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:08 ص
هجوم دببة في العراق
هجوم دببة في العراق
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شريف سيد
شنت مجموعة من الدببة هجوما على المواطنين في إقليم كردستان العراق، وذلك عقب إطلاق سراحهم. 

وأظهر في مقطع فيديو هروب مجموعة من الصحفيين والمتفجرين، عقب هجوم مجموعة من الدببة عليهم، عقب إطلاق سراحهم. 

وأطلقت التعاون الكردي الأمريكي للمرة الثانية، 6 دببة  في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.

وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.

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