برلماني: انخفاض معدل التضخم مؤشر جيد يدل على الاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم الذي سجل 4.8% خلال يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واللإحصاء يرجع إلى سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة التي اعتمدت على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين من خلال انتشار منافذ البيع المختلفة في كل محافظات الجمهورية التي ساعدت في ضبط حركة الأسعار بصورة مباشرة على مؤشرات التضخم، فضًلا عن سياسات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.





وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن انخفاض معدل التضخم ينعكس على تراجع في نمو الأسعار مما له انعكاس كبير على استقرار السلع الأساسية خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع وتسببت في أزمات اقتصادية عالميًا وارتفاع للأسعار، لكن الوضع في مصر اختلف بشكل كبير بسبب البرنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأرجع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تنفيذ المشروعات الكبرى منها الصوب الزراعية كان سببا رئيسيا في انخفاض الأسعار والاكتفاء الذاتي بالسلع الغذائية وزيادة التصدير مما انعكس على انخفاض معدل التضخم وسيستمر في الانخفاض بسبب الاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات.





وتوقع «محسب»، مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم وزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة من الانتعاش الاقتصادى تعيشها الدولة المصرية فى الفترة الحالية.