شاهد.. تنمية الثروة الحيوانية تستعرض إنجازات الدولة في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الألبان

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بـ مراكز تجميع الألبان ، من ناحية التخزين والتوزيع ، إلى جانب ضم مشروعات مراكز الألبان ، ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





وأضاف الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن هناك استفادة محققة على أرض الواقع ، من مبادرة البنك المركزي ، لتطوير وإنشاء مراكز البان جديدة ، بفائدة 5% فقط .





وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزاتي الزراعة والانتاج الحربي ، لانتاج معدات مراكز الألبان ، طبقا للمواصفات القياسية ، بسعر أفضل وجودة أكبر .





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجة بتحمل الدولة تكاليف الشهادات الدولية لمراكز الألبان ، والتي تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه ، متابعا : " حققنا اكتفاء ذاتي من الألبان وبنصدر الفائض" .