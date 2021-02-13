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شاهد.. تنمية الثروة الحيوانية تستعرض إنجازات الدولة في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الألبان

السبت 13/فبراير/2021 - 10:27 ص
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
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نورهان رأفت
قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بـ مراكز تجميع الألبان ، من ناحية التخزين والتوزيع ، إلى جانب ضم مشروعات مراكز الألبان ، ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن هناك استفادة محققة على أرض الواقع ، من مبادرة البنك المركزي ، لتطوير وإنشاء مراكز البان جديدة ، بفائدة 5% فقط .

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزاتي الزراعة والانتاج الحربي ، لانتاج معدات مراكز الألبان ، طبقا للمواصفات القياسية ، بسعر أفضل وجودة أكبر .

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجة بتحمل الدولة تكاليف الشهادات الدولية لمراكز الألبان ، والتي تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه ، متابعا : " حققنا اكتفاء ذاتي من الألبان وبنصدر الفائض" .
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