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محافظات

ننشر أسماء أئمة الأقصر في المسابقة الثقافية الكبرى

السبت 13/فبراير/2021 - 10:48 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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شمس يونس
أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشكيل لجان اختبار المتقدمين في المسابقة الثقافية الكبرى 2021م بمعرفة مدير المديرية وإشرافه ومسئوليته، مشيرة إلى أن الامتحانات شفوية، وللمسئول أن يستعين بمن يراه من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأوضحت المديرية أن الاختبارات تبدأ يوم الأحد ٢١ فبراير المقبل بواقع أستاذين لكل لجنة، ولا يزيد عدد اللجنة على 25 متسابقًا، مع التأكيد على جدية الامتحانات وشفافيتها، حيث يتأهل الناجحون إلى التصفية المركزية بديوان عام الوزارة.

وأعلنت المديرية أسماء المتقدمين للمسابقة من الأئمة عن المحافظة وهي "حسين محمد قاسم حسن محمود الأقصر، الشاذلي حجاج عبدالباسط أحمد، عبدالرحيم سيد احمد عبدالحليم سعد، محمد السيد"، ويمثلون المستوى الأول للمسابقة.

وأسماء المستوى الثانى وهم حسن احمد، أحمد محمد على محمد، أحمد محمد محمد عبدالراضي عبدالسلام، أحمد مصطفي سعد، أدهم محمود مصطفي محمد، الحسن أحمد محمد رمضان، الحسين احمد محمد رمضان، الطاهر محمد يوسف احمد، العادلي حسن عبدالرحمن محمد، عبدالرحيم محمد احمد ابراهيم، عبدالله سيد أحمد عبدالحليم سعد، عبدالله محمد طه حسين، محمد ربيع محمد أحمد، محمد محمود مصطفى احمد، محمود العزب محمد محمود، محمودعبدالحميد حامدعبدالله، يسرى عبدالعزيز خضرى احمد

وأسماء الفرع الثالث وهم أمين عبدالحميد السعدي احمد، حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين، محمد على ابوالوفا جادالرب و اسماء الفرع الرابع وهم عبدالرحمن أحمد الطاهر أحمد، والفرع الخامس .حسن منصور محمد أحمد.

ننشر أسماء أئمة الأقصر في المسابقة الثقافية الكبرى
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