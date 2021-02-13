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اقتصاد

توقيع اتفاقية تعاون بين معهد التخطيط القومي ومعهد بحوث الاقتصاد بالجامعة السويدية

السبت 13/فبراير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
وقعت الدكتورة أماني الريس، نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب، والاستشارات، وخدمة المجتمع، والدكتور عاصم أبو حطب، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية اتفاقية لتيسير التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي، ومعهد بحوث الاقتصاد بالجامعة السويدية.

ويتيح الاتفاق الذي يمتد لمدة 3 سنوات إجراء بحوث مشتركة، وتبادل الباحثين والطلاب بين معهد التخطيط القومي، ومعهد بحوث الاقتصاد بالجامعة السويدية.

ويعود تاريخ تأسيس معهد الخطيط القومي لموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، يعزز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر من خلال الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطي فى جميع المؤسسات الوطنية، وإشاعة ثقافة التخطيط فى المجتمع المصري .

وبحسب الموقع الرسمي للموقع، فيأتي ذلك تأكيدا لدور المعهد في دعم التنمية الشاملة في مصر منذ تأسيسه، فقد تم تزويد المعهد بالقدرات البشرية والمادية اللازمة وأوفد العديد من البعثات الدراسية إلى كافة أنحاء العالم للحصول على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات، كما استقدم المعهد كبار الخبراء في العالم في مجال التنمية والتخطيط لنقل الخبرة والمعرفة إلى المعهد.

وتعددت مجالات التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والعديد من المعاهد العلمية في أوروبا، وأفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك تم تزويد المعهد بالقدرات التكنولوجية بمعايير العصر وقتها، حيث حظى المعهد بشرف وسبق حيازة أول حاسب آلي في مصر في عام 1960 .

وعبر مسيرته لأكثر من خمسة عقود، فإن المعهد قدم إضافات وإسهامات هامة في مجالات عمله ومهامه الأساسية، فقد شارك وزارة التخطيط في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، وفي تقييم واختيار ودراسة المشروعات الكبرى.

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