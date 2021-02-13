الحضرة تحتفل بـ"أرباب الهوى" فى ساقية الصاوى





كما أضاف "نور" أن الفرقة ستغنى قصيدتين جداد من الألبوم أسبوعيا، كل يوم أحد وأربعاء، فى الساعة 7 مساء، على قناة الحضرة بيوتيوب، ويحتوى الألبوم على عشرة قصائد: لقد أتيت الحمى، أحبك حبين، يا معدن الأنوار، يا ساكني البطحاء، يا صاحب القبة الخضراء، تشوقت روحي، يا من له سجد البعير، كلي قلوب، القصيدة المحمدية، أرباب الهوى.





تعد "الحضرة" أول فرقة جماعية مصرية للإنشاد الدينى، وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين، الذين استطاعوا نقل الحضرة من المساجد إلى المسارح.

وأعلن المنشد نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة، أن الحفلة ستبدأ بغناء قصيدة من ألبومها الجديد "أرباب الهوى"، ويتضمن الألبوم مجموعة من قصائد جديدة، بالإضافة إلى القصائد التى سبق غناؤها قبل ذلك، وسيكون الألبوم متاحا على كل منصاتنا الإلكترونية، ابتداء من ذلك اليوم.