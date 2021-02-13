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تعليم

جامعة الإسكندرية: المدن الجامعية تبدأ في استقبال الطلاب اعتبارًا من الأربعاء المقبل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:43 ص
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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قســــم التعليـــــم
أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٧.


وشدد على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مبانى المدن الجامعية، التى سيتم الالتزام بها.




وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات الاحترازية؛ توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيما بها قبل مغادرته بدون أي إجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن، والالتزام التام بتعليمات السلامة والاجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الايدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.


من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى في المواعيد المقررة لها ولا تغير بموعدها حتى الآن، حيث ستشهد إجراءات احترازية مشددة وإجراءات صارمة لجميع المخالفين للإجراءات الاحترازية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.


وأوضح أن الإجراءات ستشمل عدم دخول الطلاب بدون كمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين كل طالب وزميله، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، وذلك قبل دخول الجامعة، وقبل دخول اللجنة.
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