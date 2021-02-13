موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.





ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 .





ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.





وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 15 على التوالي في كل المسابقات، على حساب سوانزي سيتي، الأربعاء الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.





ويتصدر سيتي الترتيب (50 نقطة) متقدما بـ 5 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويأمل في مواصلة الانتصارات أمام توتنهام، الذي لعب شوطين إضافيين قبل أن يخسر أمام إيفرتون 4-5 في مباراة مثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.



