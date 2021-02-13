ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:58 ص
مانشستر سيتي ضد توتنهام
مانشستر سيتي ضد توتنهام
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.

ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 .

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 15 على التوالي في كل المسابقات، على حساب سوانزي سيتي، الأربعاء الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.

ويتصدر سيتي الترتيب (50 نقطة) متقدما بـ 5 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويأمل في مواصلة الانتصارات أمام توتنهام، الذي لعب شوطين إضافيين قبل أن يخسر أمام إيفرتون 4-5 في مباراة مثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتعين على جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أن يرفع من معنويات لاعبيه بعد أن تبخرت آمالهم في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة توتنهام أمام ليستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تشكيل توتنهام وليستر سيتي قبل موقعة اليوم بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الذهب الأسود.. دولة عربية تعلن استكشافات نفطية جديدة

انهيارات الجسور .. ما أهم العوائق التى واجهت مشروع تبطين الترع ؟ .. فيديو

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

الإسكان: منح مهلة 6 أشهر للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية بمشروع بيت الوطن لاستلامها

احذر.. اكتشاف 4 أعراض جديدة لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر