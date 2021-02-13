ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"البلاد" السعودية: مجلس الأمن عليه اتخاذ مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثي لتحقيق السلام

السبت 13/فبراير/2021 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أهمية اتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثي بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ تحت عنوان "مسؤولية مجلس الأمن" - أن الاعتداءات العسكرية الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة من المواطنين والمقيمين تهدد الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

وأضافت "البلاد"، أنه يجب على مجلس الأمن التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته العملية بقرارات رادعة ومحاسبة تلك المليشيات ورأسها الإيراني المدبر لكل خطط الفوضى والصراع والإرهاب، وهو ما تشدد عليه المملكة وفي نفس الوقت تأكيدها على حقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسلامة أراضيها وفق القانون الدولي.

من جانبها.. أوضحت صحيفة (الرياض) تحت عنوان "نظام الدمار الشامل"، أن المملكة التي تبدو أكثر الأطراف الدولية دراية بخطورة النظام الإيراني، حذرت مرارًا من سياسة التهاون مع طهران، وأكدت في كل المنابر الدولية، على ضرورة المواجهة الحاسمة لهذا النظام وإيقاف تدخلاته في المنطقة، لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي الشامل، مشددة على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على طهران، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، في سبيل منع قيام دولة دمار شامل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البيان الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي

صحف الإمارات: الهجمات الإرهابية ضد السعودية تعبر عن أزمة يعيشها الحوثيون.. رد أوروبا وأمريكا على استفزازات أردوغان جاء قاسيًا قولًا وفعلًا.. وروسيا تتهم أمريكا ببدء سباق تسلح

صحيفة البلاد السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران

"اليوم" السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام

اليوم السعودية: العالم يرفض منهجية الإرهاب الإيراني

صحيفة الرياض السعودية: الخطر الحوثي لا يقف عند حدود الإقليم بل يمس الاستقرار العالمي

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن على غير طهارة

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الإنذار الأحمر.. جميع أطفال أمريكا في خطر داهم بسبب Covid-19

زاهي حواس يكشف كواليس وأسرار اكتشافات أثرية جديدة بسقارة.. تفاصيل

في عيد ميلاد ميمي جمال.. تعرف على حبها الأول

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر