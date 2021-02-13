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رياضة

أستون فيلا ضيفا على برايتون بالدوري الإنجليزي

السبت 13/فبراير/2021 - 11:05 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
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عبدالله هشام
يحل فريق أستون فيلا، ضيفا على منافسه برايتون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزي. 

ويدخل الفريقين المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي. 

وجاء فريق برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة جمعها من فوز في 5 مباريات و10 تعادلات وخسارة 8، بينما سجل 25 هدفا، وتلقى شباكه 30 هدفا.

بينما يحتل فريق استون فيلا المركز التاسع برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة ثمانية لقاءات ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وسيشارك محمود تريزيجيه المحترف المصري ضمن صفوف فريق استون فيلا في مباراة اليوم فريق بعد عودته من الاصابة ولعبها في المباراة السابقة أمام أرسنال كبديل.
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