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بين الناس

سكان مدينة تلا يستغيثون من نقص أعمدة الإنارة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ محمد حامد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم اهتمام مجلس مدينة تلا بالقرى وعدم توفير كشافات لأعمدة الإنارة.

وقال محمد حامد في شكواه إن مجلس مدينة تلا لا يعطي اهتماما للقرى فكل التركيز في تقديم الخدمات يقتصر على المدينة فقط، مضيفا أنه على سبيل المثال فإن قرية بروي التي تعد من القرى الرائدة في المشاركة المجتمعية قامت بتطوير مدخل القرية علي نفقتها الخاصة ووفرت ٤ أعمدة بالجهود الذاتية كما وفرت الأسلاك الخاصة بهم بالجهود الذاتية إلا أن مجلس مدينة تلا يتقاعس عن توفير ٤ كشافات إضاءة لهم.

وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة المحافظ بخصوص هذا الأمر من حوالي شهرين ولكن مجلس المدينة يتعمد التأخير في تلبية مطالبنا، فضلا عن التقاعس في أعمال رفع المخلفات بالطريق العام بقرية بروي، حيث إن أعمال رفع التراكمات لم تكتمل والتركيز فقط على المدينة، والقرى لا تحظى باي اهتمام.

وطالب محمد حامد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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