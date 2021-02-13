سكان مدينة تلا يستغيثون من نقص أعمدة الإنارة

أرسل القارئ محمد حامد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم اهتمام مجلس مدينة تلا بالقرى وعدم توفير كشافات لأعمدة الإنارة.





وقال محمد حامد في شكواه إن مجلس مدينة تلا لا يعطي اهتماما للقرى فكل التركيز في تقديم الخدمات يقتصر على المدينة فقط، مضيفا أنه على سبيل المثال فإن قرية بروي التي تعد من القرى الرائدة في المشاركة المجتمعية قامت بتطوير مدخل القرية علي نفقتها الخاصة ووفرت ٤ أعمدة بالجهود الذاتية كما وفرت الأسلاك الخاصة بهم بالجهود الذاتية إلا أن مجلس مدينة تلا يتقاعس عن توفير ٤ كشافات إضاءة لهم.





وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة المحافظ بخصوص هذا الأمر من حوالي شهرين ولكن مجلس المدينة يتعمد التأخير في تلبية مطالبنا، فضلا عن التقاعس في أعمال رفع المخلفات بالطريق العام بقرية بروي، حيث إن أعمال رفع التراكمات لم تكتمل والتركيز فقط على المدينة، والقرى لا تحظى باي اهتمام.





وطالب محمد حامد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية.





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