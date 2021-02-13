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أخبار العالم

بشأن الإرهابيين.. تحرك عاجل للجيش السوري في هذه المناطق

السبت 13/فبراير/2021 - 11:05 ص
الجيش السوري
الجيش السوري
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محمود نوفل
أفادت تقارير إعلامية سورية نقلا عن مصدر عسكري بأن بعض وحدات الهندسية في الجيش السوري اليوم، السبت، ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد - الليرمون الصناعية – جمعية الزهراء – الجهاز المركزي بحلب.


وذكر المصدر العسكري السوري أن التفجير سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرا.


وكان "التحالف الدولي" في وقت سابق أعلن عن تنفيذ 33 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، منذ مطلع فبراير الحالي.


وذكر المتحدث باسم "التحالف"، العقيد واين ماروتو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نفذ شركاؤنا في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 33 عملية ضد داعش، وذلك من 1 وحتى 12 من فبراير".


وأضاف ماروتو، أن العمليات ضد داعش أسفرت عن "حرمان 20 إرهابيًا من الملاذ الآمن والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين.

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