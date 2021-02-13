تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدينة الجامعية بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدينة الجامعية، وذلك وفق بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وجمعية أمان الاستهلاكية التابعة لوزارة الداخلية.





وأشار رئيس الجامعة أن نظام الوجبات المعلبة يأتى ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة مع عودة كل الطلاب إلى المدينة الجامعية والمقرر لها الخميس القادم 18 فبراير الجاري.





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ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بروتوكول التعاون تم إبرامه فى وقت سابق بتوقيع من رئيس جامعة أسيوط واللواء أسامة مصلحى مساعد وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة جمعية أمان الاستهلاكية وهو ما تم فى إطاره عقد اجتماع بحضور العميد محمد الشرقاوى مندوب الجمعية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية لوضع الخطوط العريضة لتعميم تقديم الوجبات المعلبة والذى تم تطبيقه بشكل جزئي وتجريبى خلال الشهر الماضى.



