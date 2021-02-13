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برلمان

بيان عاجل للحكومة بسبب معاناة الأهالي في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمات المواطنين في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة بسبب التضارب بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، وخصوصا في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وقال النائب في بيانه العاجل: "يعاني الأهالي أشد المعاناة بسبب عدم وجود خرائط للفصل بين أملاك الدولة وبين أملاك المواطيين، بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة".

وأكد زين الدين، أن الذين قاموا برسم تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتا إلى أن اللجنة انحرفت عن مسارها حيث لم يكتمل تشكليها وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.

وأشار زين الدين، إلى أنه بسبب هذا الخلاف، أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب الموطنين في الإدارات المحلية، مؤكدا أنه يتم استغلال الأمر في التلاعب وابتزاز الأهالي وتصفية الحسابات بين الموظفين.

وسأل النائب في بيانه العاجل: لماذا لا يتم الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدا في إدكو أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى؟.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستبدال الخرائط اليدوية بخرائط واضحة المعالم من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالي وإنفاذ القانون، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة محاكمة المتسبيين في أزمات الأهالي.
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