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اقتصاد

وزير التموين: استمرار استقبال طلبات الاشتراك في الأوكازيون مع تشديد حملات متابعة المحال

السبت 13/فبراير/2021 - 11:27 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون بلغ حتى الآن 1889 محلًا تجاريا، منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال و36 من القطاع الاستثماري.


وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الباب مفتوح أمام جميع المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون من خلال مديريات التموين بالمحافظات.


ووجه المصيلحي الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.


من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، تم شن عدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد من المحاضر بلغت حتى اليوم الخامس للأوكازيون 112 محضرا تنوعت بين "3 محاضر عدم إعلان، 109 محاضر أوكازيون وهمي".

 
وناشدت الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.
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