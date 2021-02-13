مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، بالدوري الإنجليزي.









ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات السبت:









كأس مصر

المقاولون العرب- بتروجيت 2.30 ظهرا

الجونة وكيما اسوان 2.30 ظهرا









دوري أبطال أفريقيا

الترجي - تونجيث السينغالي 3 عصرا

مازيمبي - شباب بلوزداد 3 عصرا

صن داونز - الهلال السوداني 6 مساء

حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي 6 مساء

الوداد - كايزر تشيفز 9 مساء









الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي- ليفربول 2.30 ظهرا

مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 7.30 مساء

برايتون- أستون فيلا 10 مساء









الدوري الإسباني

غرناطة- أتلتيكو مدريد 3 عصرا

برشلونة- ألافيس 10مساء









الدوري الإيطالي

نابولي- يوفنتوس 7 مساء

سبيزيا- ميلان 9.45 مساء