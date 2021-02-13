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رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 11:25 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، بالدوري الإنجليزي.


ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات السبت:


كأس مصر
المقاولون العرب- بتروجيت 2.30 ظهرا
الجونة وكيما اسوان    2.30 ظهرا


دوري أبطال أفريقيا 
الترجي - تونجيث السينغالي 3 عصرا 
مازيمبي - شباب بلوزداد     3 عصرا 
صن داونز - الهلال السوداني   6 مساء 
حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي  6 مساء
الوداد - كايزر تشيفز     9 مساء 


الدوري الإنجليزي 
ليستر سيتي- ليفربول 2.30 ظهرا 
مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير  7.30 مساء
برايتون- أستون فيلا   10 مساء 


الدوري الإسباني 
غرناطة- أتلتيكو مدريد 3 عصرا 
برشلونة- ألافيس  10مساء


الدوري الإيطالي 
نابولي- يوفنتوس 7 مساء 
سبيزيا- ميلان   9.45 مساء
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