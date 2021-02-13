مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، بالدوري الإنجليزي.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات السبت:
كأس مصر
المقاولون العرب- بتروجيت 2.30 ظهرا
الجونة وكيما اسوان 2.30 ظهرا
دوري أبطال أفريقيا
الترجي - تونجيث السينغالي 3 عصرا
مازيمبي - شباب بلوزداد 3 عصرا
صن داونز - الهلال السوداني 6 مساء
حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي 6 مساء
الوداد - كايزر تشيفز 9 مساء
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي- ليفربول 2.30 ظهرا
مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 7.30 مساء
برايتون- أستون فيلا 10 مساء
الدوري الإسباني
غرناطة- أتلتيكو مدريد 3 عصرا
برشلونة- ألافيس 10مساء
الدوري الإيطالي
نابولي- يوفنتوس 7 مساء
سبيزيا- ميلان 9.45 مساء