الدلتا للسكر: استقبال محصول البنجر من المزارعين وبدء إنتاج السكر المحلى









ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالى، لافتا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر أو القصب سيعزز من المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة فى ظل توفير جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة.











وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظرًا لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 640 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر من البنجر بجانب إنتاج السكر من القصب بكميات تصل إلى مليون طن، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والاستهلاك، فى ظل إجراءات ضبط الأسواق التى تتخذها الوزارة.





وقام الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، بالمرور فجرا على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالوردية الليلة بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.













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وشدد رئيس شركة الدلتا للسكر على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لجميع العاملين بالمصانع مع الاهتمام بمنظومة السلامة والصحة المهنية، كذلك الاهتمام بجميع العمليات والنظم الخاصة بالحماية المدنية، حيث قام بالتفتيش على خط سير عمليات الإطفاء وكذا طفايات الحريق وعربيات الإطفاء، مؤكدا الالتزام بجميع معايير الجودة وكل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج.









وأوضح أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا، وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، وأنه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الحالى لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلى من البنجر.





وقدم "أبو اليزيد" الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية إنتاج موسم عام 2021، وأكد الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من المزارعين واستيعاب جميع الكميات الموردة، كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات وكذلك إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية.









وشدد على تسليم مستحقات المزارعين فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، كما حرص "أبو اليزيد" على حث العاملين على بذل أقصى جهد لنجاح موسم إنتاج السكر من البنجر، خاصة بعد عمليات التطوير التى شملت خطوط الإنتاج على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما وجد قبولا وارتياحا كبيرا لدى العاملين بالمصنع.

بدأت شركات الشركات بنجر السكر فى إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتقوم شركة الدلتا للسكر حاليا باستلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.