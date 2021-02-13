لمواجهة كورونا.. إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بالدلنجات في البحيرة

صرح الدكتور وليد زغلول مدير عام إدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة،بأنه تم المرور اليوم السبت ، على مقار مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بنطاق ( حي الطفله ببندر الدلنجات )





وقال زغلول : لقد تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ، وذلك طبقا للبلاغات المقدمة من الاهالي والواردة من غرفة عمليات المحافظة .





وأوضح زغلول أنه على الفور تم إغلاق المراكز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين في هذه المراكز.





وأشار زغلول إلى أن هذه الاجراءات تأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .



