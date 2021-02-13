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تعليم

لمواجهة كورونا.. إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بالدلنجات في البحيرة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
أثناء اغلاق المراكز
أثناء اغلاق المراكز
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قســــم التعليـــــم
صرح الدكتور وليد زغلول مدير عام إدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة،بأنه تم المرور اليوم السبت ، على مقار مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بنطاق ( حي الطفله ببندر الدلنجات ) 

وقال زغلول : لقد تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ، وذلك طبقا للبلاغات المقدمة من الاهالي والواردة من غرفة عمليات المحافظة .

وأوضح زغلول أنه على الفور تم إغلاق المراكز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين في هذه المراكز.

وأشار زغلول إلى أن هذه الاجراءات تأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وشدد زغلول على إستمرار عمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدة المحلية لمركز الدلنجات ، طبقا لقرار  رئيس مجلس الوزراء وقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم ٣٥٤ لسنة ٢٠٢٠ م ، والخاص بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
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