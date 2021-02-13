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أخبار العالم

دبي.. حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعديل تنظيم اللوحات الإرشادية على الطرق

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
دبي
دبي
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أمينة الدسوقى

أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 23 لسنة 2013 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي.


ونصّ القرار على أن يُستبدل بنصوص المواد (1)، (4)، (6)، و(11)، من القرار الأصلي، نصوص جديدة تتعلق بتصميم وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، والتي يتم وضعها بشكل دائم أو مؤقت على أحد طرق الإمارة بهدف إرشاد الجمهور إلى المواقع الثقافيّة والسياحيّة والتجاريّة والخدميّة ومواقع الفعاليات والمعارض وغيرها من المواقع الحيوية في دبي. وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة الاتحاد.


كما شملت المواد المستبدلة شروط منح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة في المواقع المحددة فيها، بالإضافة إلى تكلفة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة وغيرها من النصوص الجديدة.


ونصت المادة (4) وفقًا لنصها الجديد على أن يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة وفقًا للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المحددة في دليل وسائل التحكم المرورية المعد من مؤسّسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.


كما يجب على المُصرّح له أن يقوم بأعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميليّة عن طريق المقاول المُعتمد من هيئة الطرق والمواصلات للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذيّة لتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وإجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها، وتقديم طلب الحصول على التصريح وسداد الرسوم والتأمينات المُقرّرة.


وحددت المادة (6) شروط منح التصريح، وتشمل: أن يكون طالب التصريح جهة حكومية، أو منشأة خاصة مُرخّصة في إمارة دبي، وأن يكون من الجهات التي تنطبق عليها الاشتراطات والمعايير والضوابط التي يحددها المدير العام ورئيس مجلس المُديرين.

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