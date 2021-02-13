يا بدر لـ دينا الوديدي تريند رقم 7 على موقع اليوتيوب





المعروف أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص.





وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، والفنان هاني عادل، وغيرهما، كما قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية.

حققت أغنية "يا بدر" لـ دينا الوديدي، نجاح كبير جدًا حيث إحتلت التريد رقم 7 بعد ساعات من طرحها على موقع "اليوتيوب".