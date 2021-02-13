ابن النادى الحقيقي.. #بنحبك_يا_معلول يتصدر تويتر

وجاءت تغريدات الجماهير كالتالى:

-في انتظار عودتك لينا بألف سلامة يا علي #معلول_اسطورة_اهلاوية





-ده ابن النادي الحقيقي #بنحبك_يامعلول





-مش علي معلول اللي يهرب من المقابلات #بنحبك_يامعلول





-أنت عارف تاريخ الأهلي كويس و أن الجمهور بيقارنك ب جيلبرتو اللي هو أحسن محترف في تاريخ النادي فمينفعش تبص لكلام ناس ملهاش قيمة وتتأثر بيه يا علولو #بنحبك_يامعلول





#بنحبك_يامعلول من اول يوم في النادي الأهلي Eagle و انت بتلعب بروح الفريق و انت انت النادي الأهلي لازم تعرف كده احنا جمهور الاهلي.. بنحبك





-إللي عنده الروح والعزيمة دي.. إللي بيلعب بقلب وروح ورجولة.. إللي مش بيبخبل على الاهلي وإخلاصه وعرقه وجهده إللي بيحب الأهلي من قلبه وبيحب جماهيره.. دائما راجل ونسر عالي.. بنحبك يا معلول.. بنحبك برشا يا إبن الأهلي يا إبن تونس الخضرا #بنحبك_يامعلول.





-weياعليwe معلول يعني ابن النادي الي ع حق معلول اصل الرجوله ومنبع الوفاء معلول بقي مصري تونسي بالحب الي ملكه ف قلوبنا كلنا

لا تلتفت لكلام السفهاء أصحاب اغراض معروفه وأمراض واضحه انت بقلب القلب الجميع يعرف من هو معلول #بنحبك_يامعلول.





-معلول احسن محترف انا اتفرجت عليه في الاهلي انت فعلا اسطوره اهلاويه #معلول_اسطورة_اهلاوية #بنحبك_يامعلول.







