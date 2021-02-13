بأبسط 6 طرق.. عالجي تشققات وخشونة الأكواع بمكونات من مطبخك

تعتبر مشكلة الأكواع الجافة والخشنة أكثر انتشارًا عند النساء، وقد يكون من السهل العمل على بشرة وجهك أو أجزاء أخرى من الجسم، لكن من الصعب علاج التشققات في بعض الأحيان، لذا قد يكون استخدام عناصر مختلفة أو تناول العلاجات الطبية غير مُرضي للبعض.





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لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع”Onlymyhealth” أبرز 6 علاجات منزلية للأكواع الجافة والخشنة.





4. الصبار

يجب استخدام الصبار للبشرة والشعر وكذلك مشاكل الهضم، لذا فإنه علاج جيد لعلاج الأكواع الخشنة والجافة أيضًا، فهو غني بمضادات الأكسدة ويجعل مرفقيك ناعمين ولينين.





الكيفية: عليك فقط وضع چل الصبار على مرفقيك كل يوم لمدة 10 دقائق تقريبًا وسترى النتائج السحرية بعد أسبوع أو أسبوعين.





5. الزبادي

الزبادي هي إحدى طرق الحفاظ على كوعك ناعمة وخالية من التشققات، فالخصائص الرائعة للزبادي تجعل مرفقيك ناعمة ولامعة ومشرقة.





الكيفية: خذي ملعقة من الزبادي واخلطيها بملعقة من الخل، ودلكيه بالمزيج على مرفقيك لمدة 15-20 دقيقة، ثم ضعي بعض الماء واتركيه يجف، وبعدها ضعي بعض المرطب لاحقًا.





6. خل التفاح

خل التفاح هو عنصر مشهور جدًا للعناية بالبشرة والجمال، حيث له خصائص لتوفير العلاج لمرفقيك المتشققة، ويعد هذا العلاج أسرع من غيره.





الكيفية: اخلطي القليل من خل التفاح بالماء وضعيه على كوعك باستخدام كرة قطنية، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.





7. الزيوت الطبيعية

يشيع استخدام التزييت كعلاج لكثير من مشاكل الجلد والأكواع الخشنة هي واحدة منها، لديه القدرة على التعمق في بشرتك وإبقائها لامعة بشكل طبيعي، يمكنك استخدام أي نوع من الزيوت لهذا الغرض مثل الزيتون وجوز الهند واللوز وما إلى ذلك.





الكيفية: ضعي بضع قطرات من الزيت على مرفقيك وقم بتدليكهما برفق وسلس، اتركيه لمدة 2-3 دقائق ثم اغسليه ، يمكنك تركه دون شطفه.





3. التقشير بالسكر

أثبت مقشر السكر أنه العلاج الأكثر نجاحًا للأكواع الجافة والخشنة حتى الآن، حيث تساعد عوامل الشفاء الموجودة فيه في إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى تكوين خلايا الجلد الجديدة، فإن هذا المحلول يجعل البشرة تبدو شابة وناعمة.





2. قشر الموز

يمكن أن يساعد قشر الموز في تقليل جفاف مرفقيك، فهو غني بفيتامين ج وهو عنصر علاجي ويمكنه إصلاح التشققات، حيث يحتوي قشر الموز على مكونات مضادة للفطريات والمضادات الحيوية.





الكيفية: قومي بتقشير الموزة وخذي قشر الموز لتستخدميه على مرفقيك، يمكن أن يكون فرك قشر الموز في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة سهلًا ومفيدًا.