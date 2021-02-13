برلماني يثمن حرص الرئيس السيسي على متابعة إنجاز المشروعات القومية أيام الإجازات

وجه النائب حسن المير عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على متابعته بنفسه لمختلف المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها خاصة فى أيام الاجازات مشيدًا بتفقد الرئيس السيسى أمس الجمعة لمشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات.





كما وجه "المير" فى بيان له اصدره اليوم التحية للمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين لايعرفون الا العمل داخل هذه المشروعات على مدار ال 24 ساعة يوميًا حتى فى أيام الاجازات وأكبر دليل على ذلك هو استماع الرئيس السيسى لشرح حول تنفيذ محور مسطرد من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل مؤكدًا اهمية هذا المحور الذى يشتمل على 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق ابراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى.



