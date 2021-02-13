ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يثمن حرص الرئيس السيسي على متابعة إنجاز المشروعات القومية أيام الإجازات

السبت 13/فبراير/2021 - 12:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
وجه النائب حسن المير عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على متابعته بنفسه لمختلف المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها خاصة فى أيام الاجازات مشيدًا بتفقد الرئيس السيسى أمس الجمعة لمشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات.

كما وجه "المير" فى بيان له اصدره اليوم التحية للمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين لايعرفون الا العمل داخل هذه المشروعات على مدار ال 24 ساعة يوميًا حتى فى أيام الاجازات وأكبر دليل على ذلك هو استماع الرئيس السيسى لشرح حول تنفيذ محور مسطرد من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل مؤكدًا اهمية هذا المحور الذى يشتمل على 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق ابراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى.

وقال النائب حسن المير إن محور مسطرد الجديد سيحدث تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري، مشيدًا بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، وتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التى سوف يتم تطويرها فى نطاق مشروعات الطرق والمحاور فى وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "أهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
Advertisements
Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط