قطعت الورقة.. عبدالرحمن رشاد: رفضت إذاعة بيان مرسي على الهواء في 30 يونيو

قال عبدالرحمن رشاد، رئيس الاذاعة الاسبق، إن شروط التحاق المذيعين بالاذاعة لم تتغير، واكد عليها وهي اللغة العربية السليمة، والنطق السليم الخالي من الشوائب، الي جانب قليل من الثقافة والالمام بقضايا المجتمع، اضافة الي لغة اجنبية يستطيع ان يحاور بها بعض ممن يستضيفهم من الاجانب، منوها ان هذه الاشتراطات بسيط توافرها.





وتابع عبدالرحمن رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن امتحانات قبول المذيعين من قبل كانت من خلال المرور على امتحان تحريري وترجمة مقال من اللغة الانجليزية او الفرنسية الي العربية او العكس، وبعد ذلك المقابلة الشخصية عبر الميكروفون لكي يتم التعرف على صوته ولغته وعلى حضوره امام الميكروفون.





وكشف عن بعض المواقف الصعبة والطريفة اثناء عمله بالاذاعة، ومن اصعب تلك المواقف كان في يوم 30 يونيو اثناء فترة ثورة 30 يونيو وكان على الهواء في البرنامج العام "جاءني خبر على الفاكس من المدعو محمد مرسي يدعو انصاره للنزول الي الشارع"، مستعجبا تماما "تخيلي انت قاعدة على الهواء وفجأة جالك خبر بالشكل ده ومعداش على المخرج ولا والمحرر"، لافتا الي انه هنا استيقظ بداخله احساس المذيع الوطني "روحت ماسك الخبر، وقطعته"، لان اذا قرأ هذ الخبر في حينها كانت ستكون كارثة لمصر.



