ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قطعت الورقة.. عبدالرحمن رشاد: رفضت إذاعة بيان مرسي على الهواء في 30 يونيو

السبت 13/فبراير/2021 - 12:47 م
عبدالرحمن رشاد، رئيس
عبدالرحمن رشاد، رئيس الاذاعة الاسبق
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال عبدالرحمن رشاد، رئيس الاذاعة الاسبق، إن شروط التحاق المذيعين بالاذاعة لم تتغير، واكد عليها وهي اللغة العربية السليمة، والنطق السليم الخالي من الشوائب، الي جانب قليل من الثقافة والالمام بقضايا المجتمع، اضافة الي لغة اجنبية يستطيع ان يحاور بها بعض ممن يستضيفهم من الاجانب، منوها ان هذه الاشتراطات بسيط توافرها.

وتابع عبدالرحمن رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن امتحانات قبول المذيعين من قبل كانت من خلال المرور على امتحان تحريري وترجمة مقال من اللغة الانجليزية او الفرنسية الي العربية او العكس، وبعد ذلك المقابلة الشخصية عبر الميكروفون لكي يتم التعرف على صوته ولغته وعلى حضوره امام الميكروفون.

وكشف عن بعض المواقف الصعبة والطريفة اثناء عمله بالاذاعة، ومن اصعب تلك المواقف كان في يوم 30 يونيو اثناء فترة ثورة 30 يونيو وكان على الهواء في البرنامج العام "جاءني خبر على الفاكس من المدعو محمد مرسي يدعو انصاره للنزول الي الشارع"، مستعجبا تماما "تخيلي انت قاعدة على الهواء وفجأة جالك خبر بالشكل ده ومعداش على المخرج ولا والمحرر"، لافتا الي انه هنا استيقظ بداخله احساس المذيع الوطني "روحت ماسك الخبر، وقطعته"، لان اذا قرأ هذ الخبر في حينها كانت ستكون كارثة لمصر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. الشيخ محمود علي البنا.. سفير القرآن الذي قرأ المصحف في الحرمين والأقصى

آخر حوار لمذيع "بيانات الحرب" لـ صدى البلد: على المذيعين أكل اللحمة الضاني.. مفيش حاجة اسمها صوت حلو ووحش.. 5 فقط يطبقون المعايير الصحيحة.. لهذا السبب شكاني صلاح جاهين وهذه علاقتي بـ أم كلثوم

مذيع بيانات حرب أكتوبر قبل وفاته: صلاح جاهين اشتكاني وقت النصر لهذا السبب

حمدي الكنيسي: الإذاعة مؤثرة ولم تتراجع بعد انتشار السوشيال ميديا

عبد الرحمن رشاد: الإذاعة المصرية كان دورها كبيرا في كشف الجماعة الإرهابية.. فيديو

ترشيحاتنا

قصة عهد لاعبي الأهلي للخطيب بعد برونزية مونديال العالم

في عيد ميلاد حازم سمير.. تعرف على مهنته قبل التمثيل

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

في إمارة أبوظبي.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن فيروس كورونا

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط