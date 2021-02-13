ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يثمن تصريحات وزير خارجية اليمن حول العلاقة مع مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:59 م
العلاقات المصرية
العلاقات المصرية اليمنية
Advertisements
فريدة محمد
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب تصريحات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التى أكد فيها أن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن، بانها دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع انواع الدعم لليمن لتحقيق الامن والاستقرار لدولة اليمن الشقيقة .

وثمن " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تأكيد وزير الخارجية اليمنى بأن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية وأن أمن مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل مشيدا بتأكيد الوزير اليمنى بان اليمن تشعر  باطمئنان كبير وهى ترى مصر تسير في الاتجاه الصحيح وقوله اننا نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم المشروعات العملاقة التجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة وان بلاده وجدت كل الدعم من مصر للحكومة اليمنية الجديدة.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع القوى السياسية اليمنية والشعب اليمنى الشقيق بالالتفاف حول حكومته الجديدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه اليمن ولتحقيق الامن والاستقرار ومواجهة جميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية داخل دولة اليمن معربًا عن ثقته التامة فى قدرة اليمن قيادة وحكومة وشعبًا على مواجهة هذه المخاطر وتحقيق النجاح فى عودة الاستقرار داخل اليمن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحثا أوجه دعم مصر لتطوير قطاع الكهرباء.. سفيرنا يلتقي وزير الطاقة اليمني

الرئيس الأمريكي يعلن دعم السعودية في الحفاظ على أمنها.. المملكة: جهودنا مستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية باليمن.. نتطلع لإنهاء الصراعات.. البحرين ترحب بقرار بايدن وتؤكد أهمية دعم جهود حل الازمة

وزير الخارجية اليمني: ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا.. فيديو

وزير الخارجية اليمني: ننظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لحكومتنا.. لا أنتمي لتنظيم الإخوان والحكومة الجديدة تسعى للإصلاح.. والحوثيون نقضوا كل العهود واستخدموا موارد الدولة لتمويل الحرب

ترشيحاتنا

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر

في عيد ميلاد حازم سمير.. تعرف على مهنته قبل التمثيل

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

البوسني دراجان يوفيتش: تدريب الإسماعيلي تحد جديد.. طالبت بـ مدرب عام من البوسنة ولايف كوتش للفريق.. وضيق الوقت سبب عرقلة التعاقد مع مهاجم

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط