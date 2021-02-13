برلماني يثمن تصريحات وزير خارجية اليمن حول العلاقة مع مصر

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب تصريحات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التى أكد فيها أن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن، بانها دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع انواع الدعم لليمن لتحقيق الامن والاستقرار لدولة اليمن الشقيقة .





وثمن " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تأكيد وزير الخارجية اليمنى بأن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية وأن أمن مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل مشيدا بتأكيد الوزير اليمنى بان اليمن تشعر باطمئنان كبير وهى ترى مصر تسير في الاتجاه الصحيح وقوله اننا نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم المشروعات العملاقة التجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة وان بلاده وجدت كل الدعم من مصر للحكومة اليمنية الجديدة.





وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع القوى السياسية اليمنية والشعب اليمنى الشقيق بالالتفاف حول حكومته الجديدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه اليمن ولتحقيق الامن والاستقرار ومواجهة جميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية داخل دولة اليمن معربًا عن ثقته التامة فى قدرة اليمن قيادة وحكومة وشعبًا على مواجهة هذه المخاطر وتحقيق النجاح فى عودة الاستقرار داخل اليمن