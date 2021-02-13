ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نموذج للتوافق البيئي.. وزيرتا البيئة والهجرة فى جولة تفقدية لقرية صفط تراب

السبت 13/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة بمرافقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إلى قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالقرية التى تعد بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وتشمل الزيارة المرور على ترعة القرشية بالقرية، وتفقد عدد من الأماكن التى يتم تطويرها بدعم من وزارة البيئة، حيث شارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة فى حملة تطوير القرية ، نظرًا لوقوعها فى نطاق عمل البرنامج و تم التعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها الى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة ، كما تم تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية علي جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من ٢٦٠٠ طن قمامة من المخلفات ونواتج التطهير.

وقامت وزارة البيئة أيضًا بالتعاون مع الجهات المعنية بصيانة عدد كبير من كشافات الإنارة بشوارع القرية و بتنفيذ أعمال تطهير للترع والمصارف وتشجير الشوارع بمساعدة شباب القرية ، وألزمت عدد من المصانع الموجودة حول القرية بتوفيق أوضاعها البيئية.

وعقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والأحياء والرائدات الريفيات بالمراكز للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم ، وقامت الوزارة أيضًا بتنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة  المستدامة، ومهارات الاتصال (العرض والتقديم)، بالإضافة لتدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع اهالى القرية وتمكينهم من مهارات  التأثير السريع.

كما نظمت وزارة البيئة رحلات  للشباب لزيارة عدد من المحميات الطبيعية للتعرف على ثروات مصر الطبيعية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عدة مبادرات.. تعاون بين الهجرة والبيئة ومحافظة الغربية

البيئة: اختيار قرية صفط تراب بالمحلة كنموذج للتوافق البيئي بالشراكة مع القطاع الخاص

انطلاق أعمال التطوير "بصفط تراب" بالمحلة الكبرى لتعميم الاتجاه لقرى متوافقة بيئيا

رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية

رفع 16 ألف طن مخلفات ضمن حملة تطهير ونظافة بقرية صفط تراب

محافظ الغربية: مبادرة "صفط تراب" بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة

ترشيحاتنا

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

من أجل حضور حفل الزفاف.. عروس تفرض شرطا شديد الغرابة على شقيقها وزوجته

هل يوجد إثم في منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟ الإفتاء ترد.. فيديو

الذهب الأسود.. دولة عربية تعلن استكشافات نفطية جديدة

في إمارة أبوظبي.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن فيروس كورونا

البوسني دراجان يوفيتش: تدريب الإسماعيلي تحد جديد.. طالبت بـ مدرب عام من البوسنة ولايف كوتش للفريق.. وضيق الوقت سبب عرقلة التعاقد مع مهاجم

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط