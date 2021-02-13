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برلمان

مقترح برلماني بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات برعاية مجلس النواب

السبت 13/فبراير/2021 - 01:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
تقدمت النائبة سميرة الجزار ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات للشباب والمرأه برعاية وإدارة مجلس النواب المصري. 

وأضافت "الجزار" أن المقترح يهدف إلى تدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية علي اتساع أعدادهم والتي تصل للآلاف ولضمان عدم انتقال المواطنين من محافظاتهم إلى محل التدريب في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الطلب مرفق بمذكرة لشرح الاقتراح، مطالبة بإحالته إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة المختصة لدراسته والتي بدورها تقوم بالطلب من رئيس المجلس لإحالته إلى الوزرات المعنية أو الجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه علي المجلس.
مقترح برلماني بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات برعاية مجلس النواب
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