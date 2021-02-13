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حوادث

20 مارس.. المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

السبت 13/فبراير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".. لجلسة 20 مارس المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على. 

كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".
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