شبابيك.. تعرف على مبادرة رفع وعي المكفوفين بالآثار المصرية

قال كريم جابر، منسق مبادرة شبابيك لرفع الوعي الأثري للمكفوفين، إن المشاركين في المبادرة واجهوا تحديات في بداية التدريب للمبادرة تتعلق بكيفية مخاطبة الفئة المستهدفة وتجميعها، لافتا إلى أنه بعد أول ورشة كان هناك استجابة قوية من ذوي الهمم.









وأضاف كريم جابر، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن الحظ حالفهم في وجود إحدى المشتركات من خريجات كلية آداب قسم آثار، وعقبت على ورشتهم: "أنا كنت مستنياكو من زمان وكان نفسي في مبادرة زي ديه عشان انا شغوفة بهذا المجال".









وأكد أن كثيرا من المكفوفين كانوا يواجهون صعوبة في أنهم بحاجة إلى من يوجههم، مشيرا إلى أنه أصبح هناك متطوعون من المكفوفين بالمبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.









وأوضح أن العمل في المبادرة يتم على مراحل، حيث بدأت في محافظة الإسكندرية، وجرى عمل مجسم لهرم زوسر المدرج، وبعدها سيجرى عمل مجسم لقلعة قايتباي، ثم عمود السواري، وذلك في إطار تشجيع الدولة لتنفيذ المبادرات المجتمعية للشباب داخل مجتمعاتهم المحلية.









يشار إلى أن أحد أعضاء برلمان شباب الإسكندرية هو من نفذ تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مبادرة رفع الوعي الأثري للمكفوفين تحت شعار "شبابيك".