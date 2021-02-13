قصف تركي على قرية شرق محافظة دهوك العراقية

ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن طائرات تركية قصفت قرية سيانيان ضمن سفوح جبال كاره شرق محافظة دهوك.











وكشفت وسائل إعلام تركية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 2 من ضباط الجيش التركي في اشتباكات أثناء العدوان على شمالي العراق.









فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف القوات التركية لطريق حلب- الحسكة الدولي "m4" ، في ريف عين عيسى شمالي الرقة.









وبحسب المرصد السوري، استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة سيارات مدنية كانت تسير على الطريق الدولي بالقرب من استراحة صقر، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات.











وأشار المرصد إلى حالة الهدوء الحذر التي شهدتها محاور عين عيسى تخللته سقوط بضع قذائف على محاور القتال.







