رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور

أعلنت شركة ستروين الفرنسية لصناعة السيارات عن طرح السيارة فيس ليفت الجديد من ستروين C3 اير كروس المحسنة كموديل عام 2021 ، بعد عمل تعديلات وتصميمات مختلفة كليا .

وأوضحت ستروين فى بيان لهاأنه تم إجراء تعديلات كاملة فى كلا من الشبك الامامى والاكصدامات المختلفة ، ومصابيح LED أمامية متوفرة بشكل قياسي، وغطاء محرك جديد ، ومقاعد مريحة تتميز بحشوها الفريد من نوعه بوضع 15 ملم إضافي من الإسفنج، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية جديدة مع مساحة تخزين كبيرة يمكن تغطيتها بمسند منزلق.

وتستمد السيارة ستروين C3 اير كروس 2021 قوتها من محركات بنزين وآخر ديزل، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.2 لترًا مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 108 حصانًا أو 128 حصانًا، بينما يتوفر محرك الديزل بسعة 1.5 لترًا وبقوة 108 حصان أو بسعة 1.6 لترًا بقوة 118 حصانًا، وستصل النسخة المحدثة من السيارة إلى جميع الوكلاء في جميع أنحاء أوروبا في يونيو القادم.

بالاضافة الى نظامًا ترفيهيًا جديدًا أكبر بمقاس 9 بوصات مع شاشة عالية الجودة، بالإضافة إلى دعم لخدمتي أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، وتشمل الميزات الاختيارية لوحة شحن لاسلكية ومساعد الاتصال من ستروين ، و 12 نظام أمان نشط بما في ذلك شاشة عرض ملونة للرؤوس ومكابح أمان نشطة ونظام مساعدة على الركن وكاميرا عكس للرؤية الخلفية .

كما تحتوي السيارة ستروين C3 اير كروس 2021 على ميزات اختيارية مثل نظام التحكم في القبضة المتطور من ستروين ونظام الصعود للمرتفعات، وذلك لتحسين عملية سير السيارة بثبات وقوة في مختلف أنواع التضاريس بالرغم من عدم توفر نظام الدفع الرباعي.

وتقدم سيارة ستروين C3 اير كروس بمجموعة من 70 خيار خارجي جديد يمكن للعملاء تخصيصه قبل الشراء، وتتضمن خيارات جديدة للألوان مثل الرمادي الكاكي والأزرق الفولتي والأبيض البولار، وذلك من بين خيارات ألوان بإجمالي 7 ألوان، وتضيف المجموعتان الجديدتان ألوانًا ملفتة للنظر في سطحها الخارجي، مع 3 ألوان مختلفة للسقف فقط.