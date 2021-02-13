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محافظات

كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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شمس يونس
أقدم صاحب محل أكسسوارات وهدايا في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في ابتكار فكرة جديدة وحيلة بسيطة تمكن خلالها من لفت انتباه الماره والزبائن الوافدين إليه لشراء هدايا عيد الحب، إلى ضرورة الاهتمام بوسائل الأمان والحفاظ على الفم والأنف بعيدًا عن أي مصادر يمكن أن تنقل العدوى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أسامة عبد الموجود صاحب محل أكسسوارات وهدايا، بأنه قام بوضع كمامات على "وجوه" دباديب التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من هدايا عيد الحب، بهدف توعية المواطنين، في زمن فيروس كورونا. 

وحول فكرته يقول "أسامه عبد الموجود" إنه عندما رأى الدولة تناشد المواطنين بضرورة الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ففكر في المساعدة بشكل جديد، يسهل معه إيصال المعلومة للمواطنين. 

تابع "أنا ملبس دباديب عيد الحب في المحل كمامات وقائيه، ومن وقتها والناس بتدخل تسأل ليه عملت كده وبفضل أنصح فيهم بقى إنهم لازم يلبسوا كمامات علشان يحموا نفسهم من الأصابة بفيروس كورونا".
كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور
كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور
كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور
كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور
كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين بالأقصر.. صور
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