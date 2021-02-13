ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد انخفاضه مجددا.. نصائح عامة للتغلب على برودة الجو

السبت 13/فبراير/2021 - 02:29 م
نصائح عامة للتغلب
نصائح عامة للتغلب على برودة الجو
Advertisements
آية التيجي
بعد تصريح هيئة الأرصاد بأن الساعات القادمة سوف تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، فيمكن لبعض النصائح البسيطة أن تساهم في تجاوز برودة الجو دون أن تصاب بالأمراض التي تصاحب انخفاض درجة الحرارة.




وهناك بعض النصائح البسيطة والتي يمكن بها التغلب على برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة، ويمكن لهذه النصائح أن يتبعها الأطفال والكبار أيضا، وذلك بحسب موقع seniority الطبي، ومن أبرزها:


1-  ارتداء الملابس الثقيلة في المنزل وخارجه، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

2- ممارسة الأنشطة والهوايات خلال النهار، وتجنب البقاء في السرير لفترات طويلة.

3- ممارسة التمارين الرياضية يساعد في زيادة معدل ضربات القلب وتنظيم تدفق الدم والحفاظ على الاكتئاب والخمول، بالإضافة إلى تخلص الجسم من السموم والحفاظ على صحة بشرتك.

4- استهلاك المشروبات الدافئة وتناول المياه باستمرار والتغلب على مشكلة نسيان شرب الماء.

5- الاعتناء بالبشرة و الاهتمام بالترطيب مباشرة قبل النوم وبعد غسلها بالماء، والعناية بالقدمين والكوعين أيضا.

6- الاستحمام باستخدام الماء الفاتر، والابتعاد عن الماء الساخن حتى لا يتسبب في مشاكل جفاف البشرة.

7- تجفيف اليدين من الماء فور غسلها مباشرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 4 نصائح.. علاج مشكلة نسيان شرب الماء في الشتاء

بعد تسجيل 284 ألف إصابة في يوم.. 8 أسباب وراء كارثة كورونا في أمريكا

الحفاظ على فروة الرأس.. وطرق ترطيبها وعلاجها من القشرة

شرب الماء الساخن على الريق.. فوائد لا تعد تعرف عليها

ترشيحاتنا

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

في عيد ميلاد ميمي جمال.. تعرف على حبها الأول

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط