بعد انخفاضه مجددا.. نصائح عامة للتغلب على برودة الجو

بعد تصريح هيئة الأرصاد بأن الساعات القادمة سوف تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، فيمكن لبعض النصائح البسيطة أن تساهم في تجاوز برودة الجو دون أن تصاب بالأمراض التي تصاحب انخفاض درجة الحرارة









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وهناك بعض النصائح البسيطة والتي يمكن بها التغلب على برودة الجو و انخفاض درجة الحرارة ، ويمكن لهذه النصائح أن يتبعها الأطفال والكبار أيضا، وذلك بحسب موقع seniority الطبي، ومن أبرزها:









1- ارتداء الملابس الثقيلة في المنزل وخارجه، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.





2- ممارسة الأنشطة والهوايات خلال النهار، وتجنب البقاء في السرير لفترات طويلة.





3- ممارسة التمارين الرياضية يساعد في زيادة معدل ضربات القلب وتنظيم تدفق الدم والحفاظ على الاكتئاب والخمول، بالإضافة إلى تخلص الجسم من السموم والحفاظ على صحة بشرتك.





4- استهلاك المشروبات الدافئة وتناول المياه باستمرار والتغلب على مشكلة نسيان شرب الماء.





5- الاعتناء بالبشرة و الاهتمام بالترطيب مباشرة قبل النوم وبعد غسلها بالماء، والعناية بالقدمين والكوعين أيضا.





6- الاستحمام باستخدام الماء الفاتر، والابتعاد عن الماء الساخن حتى لا يتسبب في مشاكل جفاف البشرة.



