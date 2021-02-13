السجن 5 سنوات لـ7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على كل من "السيد ج" و"حسن ح" و"أسامة أ" و"صالح ح" و"عصام م" و"السيد م"، مقيمين بدائرة مركز منيا القمح متهمين بالانضمام الى جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التجمهر والاشتراك فى تظاهرة أخلت بالأمن العام، واستعراض القوة والتحريض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1598 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح.





وتم احالة المتهمين إلى محكمة جنح الإرهاب والتى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 5 سنوات.