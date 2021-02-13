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حوادث

ضبط نصاب لقيامه بالاستيلاء على منتجات مصنع مواد غذائية بالغربية

السبت 13/فبراير/2021 - 01:56 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، من ضبط نصاب، لقيامه بالاستيلاء على منتجات مصنع مواد غذائية، وبيعها فى الأسواق دون توريد قيمتها المالية لمندوب مبيعات المصنع.


كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا تلقت بلاغا من مندوب مبيعات لأحد المصانع ، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكى تحت زعم توزيعها وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
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